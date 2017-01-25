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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 12 hedefin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 18.12-20.18 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen harekatla, barınma alanı olarak kullanılan mağara ve sığınak ile silah mevzilerinden oluşan bölücü terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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