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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyelerine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka uçaksavar mevzisi imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine havalanan savaş uçakları, 6 teröristi etkisiz hale getirdi, bir Doçka uçaksavar mevzisini imha etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetler hava harekatının ardından üslerine döndü.

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