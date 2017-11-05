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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında barınaklar, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi.

Son dakika haberi! TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.

PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınaklar, silah mevzileri ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği harekat sonrası Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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