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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, icra edilen hava harekatları sonucunda Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 13 Kasım Pazartesi günü icra edilen hava harekatları sonucunda, 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde, 4'ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında, 11'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi. 

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucunda, 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde, 4'ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında, 11'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ'DE 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbarat birimleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli sektörü Kanirash terörist kampında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen ve aralarında Şemdinli ÖSB sorumlusu 'Xebat' ve 'Cekdar' kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist, Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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