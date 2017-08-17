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"Irak'lı bir Atatürk çıksa..."
"Irak'lı bir Atatürk çıksa..."
Atatürk’ün kıymetini ve önemini anlamak için... İlle bizim başımıza da Irak’ın, Suriye’nin başına gelenler mi gelmeli?
17 Ağustos 2017 Perşembe 09:25
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