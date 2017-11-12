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Irak'ta 7.3 şiddetinde deprem

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Irak'ta 7.3 şiddetinde deprem
Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada 650.000 nüfusa sahip bölgede meydana gelen depremin Türkiye’nin doğusundaki birçok ilde de hissedildiği belirtildi.

USGC tarafından yapılan ilk açıklamalarda depremin büyüklüğünün 7.2 olduğu açıklansa da daha sonra kuruluş bunu revize ederek 7.3’e çıkardı. Depremin merkez üssünün Süleymaniye’nin 103 kilometre uzağında olduğu kaydedildi.

USGC’nin verilerinde depremin Halepçe’nin 32 kilometre uzağında meydana geldiği de belirtiliyor.

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