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İran: "Ortadoğu'da çıkcak savaş İsrail'in sonu olur"

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İran: "Ortadoğu'da çıkcak savaş İsrail'in sonu olur"
İran Devrim Muhafızları Komutanı olası bir Ortadoğu savaşının İsrail'in sonu olacağını savundu.

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi dün başkent Tahran'daki bir konferansta konuştu. 

Caferi Ortadoğu'da yeni bir olası savaşın "İsrail'in yok edilmesi" ile sonuçlanacağını söyledi. İranlı komutan, böyle bir durumda Filistinli Hamas örgütü ile Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e karşı "direniş cephesi" ile birlikte hareket edeceğini vurguladı.

İran medyasının aktardığına göre Caferi, çok sayıda İran Devrim Muhafızlarının alt kolu olan gönüllü Besic milislerinin katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada bölgede yeni bir olası savaşın İsrail'in yok oluşu ile sonuçlanacağını savundu. Caferi "Bugün yeni bir savaşın İsrail'in yok edilmesi ile sonuçlanacağını söylemek kanıtlanmış bir iddia" ifadelerini kullandı.

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