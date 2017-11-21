Bugünkü YENİÇAĞ »

İran, Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Soçi'de görüştü

»
İran, Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Soçi'de görüştü
Soçi'de Genelkurmay başkanları Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadele işbirliği ve bölgede oluşturulan Gerginliği Azaltma/Çatışmasızlık Bölgeleri'ni görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ikili ve üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Rusya'nın Soçi şehrinde, Orgeneral Gerasimov ve Tümgeneral Bakıri ile ikili ve üçlü toplantıda görüştü.

Toplantılarda, Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği ve bölgede oluşturulan "Gerginliği Azaltma / Çatışmasızlık Bölgeleri" kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

20171121_2_27008772_28044078_web.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İran, Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Soçi'de görüştüİran, Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Soçi'de görüştüBakan Özhaseki: "İstanbul'a CHP ihanet etti"Bakan Özhaseki: "İstanbul'a CHP ihanet etti"Adil Öksüz hakkında yeni gelişmeAdil Öksüz hakkında yeni gelişmeErdoğan'dan nükleer santral açıklamasıErdoğan'dan nükleer santral açıklamasıFETÖ sanığı profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmişFETÖ sanığı profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmişYSK teklifi TBMM Başkanlığına sunulduYSK teklifi TBMM Başkanlığına sunulduASELSAN'da bir şüpheli ölüm dahaASELSAN'da bir şüpheli ölüm daha300 bin TL ödül konmuştu...300 bin TL ödül konmuştu...Kremlin'den açıklama geldi, "Erdoğan ve Esad aynı masaya mı oturacak?"Kremlin'den açıklama geldi, "Erdoğan ve Esad aynı masaya mı oturacak?"İstanbul'da tarihi kaçak içki operasyonuİstanbul'da tarihi kaçak içki operasyonu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti