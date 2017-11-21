İran, Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Soçi'de görüştü

Soçi'de Genelkurmay başkanları Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadele işbirliği ve bölgede oluşturulan Gerginliği Azaltma/Çatışmasızlık Bölgeleri'ni görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ikili ve üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Rusya'nın Soçi şehrinde, Orgeneral Gerasimov ve Tümgeneral Bakıri ile ikili ve üçlü toplantıda görüştü.

Toplantılarda, Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği ve bölgede oluşturulan "Gerginliği Azaltma / Çatışmasızlık Bölgeleri" kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.