İran, Suriye'ye askeri üs kuruyor

Başkent Şam yakınlarında inşa edilen üssün fotoğraflarını özel haberiyle duyuran BBC, Tahran yönetiminin Hizbullah'a destek hattı kurmak istediğini bildiriyor.

Batılı istihbarat kaynakları, Suriye'deki iç savaşa doğrudan müdahil olan İran'ın başkent Şamyakınlarında askeri üs kurduğunu bildiriyor.

BBC'nin özel haberine göre, söz konusu üssün inşa edildiği Kisvah'daki çalışmalar uydu fotoğraflarıyla kanıtlandı. Haberde Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında elde edilen uydu görüntüleri karşılaştırıldı.

Son fotoğraflarda, birçok büyük binanın inşa edildiği açkı şekilde görülüyor.

Üssün bulunduğu nokta, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yalnızca 50 kilometre. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü paylaştığı Twitter mesajında "IŞİD taşındı, İran yerleşti. İsrail buna izin vermeyecek" dedi.

Yedinci yılını doldurmak üzere olan savaşta Şam rejiminin yanında yer alan İran, Hizbullahmilisleri ve askerleriyle cephede savaştı.

Ortadoğu'yu dizayn eden General Kasım Süleymani'nin Deyr ez Zor yakınlarında olduğunu gösteren fotoğraflar, birkaç gün önce sosyal medyada paylaşıldı.

Suriye ve Irak'ta girdiği bilek güreşini Şii milisler Haşdi Şabi ve Hizbullah'la kazanan İran, şimdi Lübnan'da patlayan krizde ezeli düşmanı Suudi arabistan'la mücadele ediyor. İki ülke aynı zamanda Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'i yerle bir eden iç savaşta da doğrudan taraf.

Suriye'de halihazırda Rusya'ya ait askeri üsler bulunuyor.