Bugünkü YENİÇAĞ »

İran, Suriye'ye askeri üs kuruyor

»
İran, Suriye'ye askeri üs kuruyor
Başkent Şam yakınlarında inşa edilen üssün fotoğraflarını özel haberiyle duyuran BBC, Tahran yönetiminin Hizbullah'a destek hattı kurmak istediğini bildiriyor.

Batılı istihbarat kaynakları, Suriye'deki iç savaşa doğrudan müdahil olan İran'ın başkent Şamyakınlarında askeri üs kurduğunu bildiriyor.

BBC'nin özel haberine göre, söz konusu üssün inşa edildiği Kisvah'daki çalışmalar uydu fotoğraflarıyla kanıtlandı. Haberde Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında elde edilen uydu görüntüleri karşılaştırıldı.

Son fotoğraflarda, birçok büyük binanın inşa edildiği açkı şekilde görülüyor.

Üssün bulunduğu nokta, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yalnızca 50 kilometre. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü paylaştığı Twitter mesajında "IŞİD taşındı, İran yerleşti. İsrail buna izin vermeyecek" dedi.

Yedinci yılını doldurmak üzere olan savaşta Şam rejiminin yanında yer alan İran, Hizbullahmilisleri ve askerleriyle cephede savaştı.

Ortadoğu'yu dizayn eden General Kasım Süleymani'nin Deyr ez Zor yakınlarında olduğunu gösteren fotoğraflar, birkaç gün önce sosyal medyada paylaşıldı.

Suriye ve Irak'ta girdiği bilek güreşini Şii milisler Haşdi Şabi ve Hizbullah'la kazanan İran, şimdi Lübnan'da patlayan krizde ezeli düşmanı Suudi arabistan'la mücadele ediyor. İki ülke aynı zamanda Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'i yerle bir eden iç savaşta da doğrudan taraf.

Suriye'de halihazırda Rusya'ya ait askeri üsler bulunuyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İran, Suriye'ye askeri üs kuruyorİran, Suriye'ye askeri üs kuruyorİbadi: "100 milyar dolarlık kayıp yaşadık"İbadi: "100 milyar dolarlık kayıp yaşadık"Putin Trump görüşmesini değerlendirdiPutin Trump görüşmesini değerlendirdiBarzani'den ABD açıklamasıBarzani'den ABD açıklamasıFlynn'in Gülen'in kaçıracaktı iddiasıFlynn'in Gülen'in kaçıracaktı iddiasıSuudi Arabistan Yemen'i vurduSuudi Arabistan Yemen'i vurduABD'den çok sert çıkış: "Uyarıyoruz"ABD'den çok sert çıkış: "Uyarıyoruz"Kerkük'te petrol için ilk imzalar atıldıKerkük'te petrol için ilk imzalar atıldıFransa'da öğrencilerin üzerine araç sürüldüFransa'da öğrencilerin üzerine araç sürüldüAB İngiltere'ye iki haftalık süre tanıdıAB İngiltere'ye iki haftalık süre tanıdı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti