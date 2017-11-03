Bugünkü YENİÇAĞ »

İran'da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybetti

»
İran'da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybetti
İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın noktadaki Çaldıran kentinde teröristlerle yaşanan çatışmada 8 İran askeri hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın noktadaki Çaldıran kentinde teröristlerle yaşanan çatışmada 8 İran askerinin öldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ya açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, "Sınır muhafızlarımız ile terörist gruplar arasında Çaldıran kentinde çıkan çatışmada birçok terörist öldürüldü. Ancak, bu çatışmalarda 8 askerimiz de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Radfer, çatışmanın sınırın sıfır noktasında yaşandığını belirterek, "Terörist gruplara karşı bölgede operasyon devam ediyor." dedi.

Çatışmayla ilgili daha detaylı bilginin, operasyonlar sonlandığında paylaşılacağını kaydeden Radfer, çatışmada öldürülen güvenlik güçlerinden 3'ünün sınır muhafızı, 5'inin ise muvazzaf asker olduklarını söyledi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki yaklaşık 45 bin nüfuslu sınır kenti, Van'ın Çaldıran ilçesinin karşısında yer alıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Almanya ve ABD, Yunanistan'da tatbikat yapacak!Almanya ve ABD, Yunanistan'da tatbikat yapacak!Katalan liderle ilgili yakalama kararıKatalan liderle ilgili yakalama kararıİran'da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybettiİran'da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybettiBeyaz Saray'da kırmızı alarmBeyaz Saray'da kırmızı alarmTrump'ın ziyareti öncesi bombardıman uçakları...Trump'ın ziyareti öncesi bombardıman uçakları...Rusya: "Sınırlarımız yakınlarında 14 casus uçak tespit ettik"Rusya: "Sınırlarımız yakınlarında 14 casus uçak tespit ettik"Alman kanalı PKK-ABD işbirliğini yayınladıAlman kanalı PKK-ABD işbirliğini yayınladıKatalan lider ülkesine dönmeyecekKatalan lider ülkesine dönmeyecekTrump, FED Başkan adayını açıkladıTrump, FED Başkan adayını açıkladıBarzani'nin petrol kontrolü 3 ay içerisinde tamamen bitecekBarzani'nin petrol kontrolü 3 ay içerisinde tamamen bitecek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti