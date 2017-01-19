İran'da yangın faciası

İran'ın başkenti Tahran'daki 17 katlı bina çıkan yangın sonucu çöktü. En az 30 kişinin öldüğü olayda 50 ila 100 kişinin enkaz altında kaldığını bildiriyor.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü.

Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda devlet televizyonu 30 itfaiyecinin öldüğünü bildiriyor.

İran polisi, binanın çöktüğü sokakları kapatmış durumda. Çöken 17 katlı bina, Tahran'ın en yüksek yapıları arasında yer alıyordu.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ BOŞALTILDI

Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda, binadan gökyüzüne yoğun bir siyah duman kütlesinin yükseldiği ve peşinden de insanların şaşkın bakışları arasında yapının çöktüğü görülüyor.

Binanın çökme ihtimaline karşı Türkiye büyükelçiliği boşaltıldı, olay büyükelçilik binasına zarar vermedi.