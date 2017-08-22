Bugünkü YENİÇAĞ »

İran'dan PKK açıklaması

»
İran'dan PKK açıklaması
İran Devrim Muhafızları, terör örgütü PKK’ya yönelik Türkiye ile yurt dışında ortak askeri bir operasyon planlamadığını ancak örgütün İran’a sorun çıkarması halinde, hangi noktada olduğuna bakmadan uzantılarını bile hedef alacağını açıkladı.

Türkiye ile ortak operasyon yapılmasına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama yapan Devrim Muhafızları, "İran, sınırları dışında geniş kapsamlı askeri bir eylem yapmayı planlamıyor, ancak Irak’ın kuzeyinde yuvalanmış her hangi bir örgüt İran sınırlarında en ufak bir güvenlik sorunu çıkarırsa çok sert ve şiddetli bir yanıtla karşılaşacaktır. Bunların uzantıları da hangi noktada olduklarına bakılmadan hedef alınacak" dedi.

Açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde konuşlanan terör örgütleri, son iki sene içinde İran düşmanlarının desteğiyle İran toprakları içinde güvensizlik yaratmak için teşebbüste bulunsa da ciddi darbeler alarak herhangi bir başarı elde edemedikleri" belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İran'dan PKK açıklamasıİran'dan PKK açıklamasıABD'den yeni yaptırımABD'den yeni yaptırımMahkeme Başkanı, FETÖ'cü sanığın şovuna izin vermediMahkeme Başkanı, FETÖ'cü sanığın şovuna izin vermediBarzani'den Başkanlık açıklamasıBarzani'den Başkanlık açıklamasıKuzey Kore'den Suriye'ye kimyasal silahKuzey Kore'den Suriye'ye kimyasal silahErmenistan rahatsız... Türkiye gelmesin!Ermenistan rahatsız... Türkiye gelmesin!Barzani'den referandum açıklamasıBarzani'den referandum açıklamasıGüneş tutulması gerçekleştiGüneş tutulması gerçekleştiAB'den Türkiye'ye Interpol uyarısı!AB'den Türkiye'ye Interpol uyarısı!Rusya'dan flaş ABD'de açıklaması!Rusya'dan flaş ABD'de açıklaması!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti