İran'dan sürpriz ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İranlı mevkidaşı Tümgeneral Bakıri ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'ya gelen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüştü.
Genelkurmay Karargahı'na gelişinde Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Bakıri, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından Akar ile Bakıri basına kapalı görüşmeye geçti.
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