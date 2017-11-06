Bugünkü YENİÇAĞ »

İran'dan Suudi Arabistan açıklaması

»
İran'dan Suudi Arabistan açıklaması
Suudi Arabistan'ın, "Yemen'den atılan füzeler İran yapımı" iddialarına İran'dan cevap geldi. Yapılan açıklamada suçlamalar 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak nitelendirildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeler iki ülke arasında krize neden olurken Suudilerden füzelerin İran yapımı olduğu iddiası gelmişti.

Açıklamada, İran'ın Yemen'deki Şii Husi milislerine Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füzeler vermesinin savaş eylemi olarak görülebilecek açık ve doğrudan askeri saldırı olduğu savunulmuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan  İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Yemen'den Riyad'a atıldığı belirtilen balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu suçlamalarını 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak niteledi.

Suçlamaların yalan olduğunu söyleyen Kasımi, Suudi Arabistan'ın Yemen'de uğursuz emellerine ulaşamadığı için profesyonel olmayan ve alakasız psikolojik operasyona başvurduğunu belirtti.

İlgili Haberler
Riyad'a düşen füzelerin ardından Suudi Arabistan'dan flaş karar!Suudi prens ve yetkilileri taşıyan helikopter düştüSuudi Arabistan'da gözaltılar sürüyorSuudi Arabistan'da 11 prens ve bakanlar yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında!
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    İran'dan Suudi Arabistan açıklamasıİran'dan Suudi Arabistan açıklamasıBarzani: "Türkiye ile görüşmek istiyoruz"Barzani: "Türkiye ile görüşmek istiyoruz"Riyad'a düşen füzelerin ardından Suudi Arabistan'dan flaş karar!Riyad'a düşen füzelerin ardından Suudi Arabistan'dan flaş karar!Eski Katalan lider Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildiEski Katalan lider Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildiSuudi prens ve yetkilileri taşıyan helikopter düştüSuudi prens ve yetkilileri taşıyan helikopter düştüKilise katliamını yapan eski Hava Kuvvetleri askeri açıktı!Kilise katliamını yapan eski Hava Kuvvetleri askeri açıktı!BM parametreleri KKTC'ye darbe!BM parametreleri KKTC'ye darbe!Teksas'ta kiliseye silahlı saldırıTeksas'ta kiliseye silahlı saldırıBelçika'dan İspanya açıklamasıBelçika'dan İspanya açıklamasıSuudi prenslere otelde gözaltıSuudi prenslere otelde gözaltı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti