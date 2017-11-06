İran'dan Suudi Arabistan açıklaması

Suudi Arabistan'ın, "Yemen'den atılan füzeler İran yapımı" iddialarına İran'dan cevap geldi. Yapılan açıklamada suçlamalar 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak nitelendirildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeler iki ülke arasında krize neden olurken Suudilerden füzelerin İran yapımı olduğu iddiası gelmişti.

Açıklamada, İran'ın Yemen'deki Şii Husi milislerine Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füzeler vermesinin savaş eylemi olarak görülebilecek açık ve doğrudan askeri saldırı olduğu savunulmuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Yemen'den Riyad'a atıldığı belirtilen balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu suçlamalarını 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak niteledi.

Suçlamaların yalan olduğunu söyleyen Kasımi, Suudi Arabistan'ın Yemen'de uğursuz emellerine ulaşamadığı için profesyonel olmayan ve alakasız psikolojik operasyona başvurduğunu belirtti.