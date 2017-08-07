Bugünkü YENİÇAĞ »

İran'dan tarihinin en büyük otomobil anlaşması

»
İran'dan tarihinin en büyük otomobil anlaşması
İran ile Fransız araç üreticisi Renault arasında 660 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu (İDRO) ile Fransız otomobil şirketiRenault arasındaki 660 milyon avroluk iş birliği anlaşması, başkent Tahran'daki İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı binasında resmi törenle imzalandı.

Törene, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade, İDRO Başkanı Mensur Muazzimi ve Renault yetkilileri katıldı.

Anlaşmaya göre, 2018 yılında İran'da faaliyete geçecek otomobil fabrikası yılda 150 bin araçla üretime başlayacak. 2024 yılına kadar da bu rakamın 300 bine çıkarılması öngörülüyor. Üretilecek modellerde ise yeni Symbol ve Duster öne çıkıyor. Renault'nun kuracağı fabrika Tahran'ın 120 kilometre güneybatısında bulunan Saveh şehrinde olacak.

Renault satış bayileri ve satış sonrası hizmet zincirini oluşturmasına imkan sağlayan anlaşmada, Fransız şirketin yüzde 60, İDRO'nun yüzde 20 ve İranlı bir özel kuruluş olan Naseh Holding'in yüzde 20 ortaklığının olduğu belirtildi. Renault yönetim kurulu üyesi Thierry Bollore şu açıklamayı yaptı:İran üzerindeki uluslararası ambargonun kaldırılmasından sonra yapılan bu anlaşma ülke tarihinin en büyük otomobil anlaşması olarak tarihe geçti. Anlaşma sayesinde bölgede 3 bin yeni istihdam imkânı da doğacak.

Geçen sene 1.2 milyon otomobil üreten ülkenin 2020 yılında senede 2 milyon kapasiteye gelmesi bekleniyor. Renault'nun en büyük rakiplerinden PSA Peugeot Citroen de geçtiğimiz yıl İran ile yılda 200 bin araç üretilecek bir anlaşmaya imz atmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Valilik binasında korkutan yangın!Valilik binasında korkutan yangın!Yıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebiYıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebiBelçika'dan idam referandumu açıklamasıBelçika'dan idam referandumu açıklamasıİran'dan tarihinin en büyük otomobil anlaşmasıİran'dan tarihinin en büyük otomobil anlaşmasıFETÖ'nün kripto imamları o görüşmeleri böyle yapmışFETÖ'nün kripto imamları o görüşmeleri böyle yapmış"Yeni müfredatın hedefi çağdaş ve laik eğitimi yok etmek""Yeni müfredatın hedefi çağdaş ve laik eğitimi yok etmek"İstanbul'da IŞİD operasyonuİstanbul'da IŞİD operasyonuAkın Öztürk'ten fotoğraf itirafı!Akın Öztürk'ten fotoğraf itirafı!Darbeci Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktıDarbeci Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktıOtamatik BES'ten kaçış yokOtamatik BES'ten kaçış yok
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti