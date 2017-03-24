İran'dan turist akını

Nevruz Bayramı dolasıyla İran'dan günde 20 uçağın indiği Antalya'da, İranlı turistler tarihi ve turistik mekanlarda, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Türk turizmcilerin yeni gözdesi İranlı turistler, Nevruz Bayramı'nda Türkiye'yi tercih etti. Tebriz, Şiraz, İsfahan, Meşhed gibi birçok İran kentinden gelen turistler, aileleri ve arkadaş gruplarıyla alışveriş merkezlerini hareketlendirdi. Antalya'daki alışveriş merkezleri ve otellerde, İranlıların kentten memnun ayrılması için özel programlar ve festivaller düzenlendi. Bazı alışveriş merkezleri de Farsça tanıtım afişleri hazırlayarak, turistlere özel kampanyalar başlattı.

Tarihi ve turistik mekanların yanı sıra alışveriş merkezlerine giden İranlı turistler, ülkelerinde yakından görme fırsatı bulamadıkları Sepideh, Hossein Tohi, Kamran başta olmak üzere çok sayıda ünlünün konserine katılıyor. Ünlülerin imza törenlerinde de yer alan turistler, birlikte fotoğraf çektiriyor.

İranlılara yönelik özel etkinlikler düzenleyen MarkAntalya Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Ceyda Gamzeli, Orta Doğu'da kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla çok sayıda turistin kente geldiğini belirtti.

Turistlerin, alışveriş merkezlerini canlandırdığına dikkati çeken Gamzeli, düzenledikleri festivallerin büyük ilgi gördüğünü, bunun alışverişi de olumlu etkilediğini anlattı.



AVM'deki iş yerlerinin yüzde 50'sinin promosyon çalışması yaptığına değinen Gamzeli, "15 gün boyunca hep birlikte Nevruz'u kutlayacağız. İranlı turistlerin gelişi, alışveriş merkezini canlandırdı. İranlı turistler yüksek satın alma gücüne sahip. Buraya da alışveriş odaklı geliyorlar ve Türk markalarını çok seviyorlar. 7 Nisan'a kadar hareketliliğin devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.