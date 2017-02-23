Bugünkü YENİÇAĞ »

İran'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması

»
İran'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
Tahran ve Ankara arasında giderek sertleşen karşılıklı söylemlere İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti de dahil oldu.

Velayeti, "Suriye ve Irak'ta davetsiz bulunanlar ya kendileri çıkarlar ya da çıkartılırlar" dedi. Velayeti, Türkiye'nin Suriye'de hedeflerine ulaşmadığından bu tip açıklamalar yaptığını söyledi. Velayeti, "Türk makamları Şam'a gidip Emevi Camisi'nde namaz kılmak istiyordu ancak beklentileri gerçekleşmedi ve asla gerçekleşmeyecek. Kazanan Suriye halkı ve devleti olacak" diye konuştu. Söz düellosunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de vardı. Çavuşoğlu'nun İran'ı mezhepçilikle eleştirdiği sözlerine sert tepki gösteren Kasımi, açıklamayı yapıcılıktan uzak olarak tanımlamıştı. Kasımi, bölgede gerilimi artıranların oynadıkları kanlı oyunların sorumluluğundan kaçamayacaklarını öne sürmüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise İran'la ilgili "Mülteci olarak sığınan insanları savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin sorumlusu olarak başkalarını itham etmesi kabul edilebilir değil" demişti.

' Türk makamları Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılacaktı, beklentileri gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İran'dan zehir zemberek Türkiye açıklamasıİran'dan zehir zemberek Türkiye açıklamasıRuhani'den Müslümanlara çağrı!Ruhani'den Müslümanlara çağrı!İsrail Suriye'yi vurdu!İsrail Suriye'yi vurdu!Putin'in serveti dudak uçuklattıPutin'in serveti dudak uçuklattıSDG, Deyrizor'a girdi iddiasıSDG, Deyrizor'a girdi iddiasıÖnce anayasayı değiştirdi, sonra eşini göreve getirdi!Önce anayasayı değiştirdi, sonra eşini göreve getirdi!Mahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralıMahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralıIŞİD'i yenmek için Türkiye lazım!IŞİD'i yenmek için Türkiye lazım!Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı!Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı!El Bab'da sona doğru!El Bab'da sona doğru!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti