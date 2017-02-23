İran'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması

Tahran ve Ankara arasında giderek sertleşen karşılıklı söylemlere İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti de dahil oldu.

Velayeti, "Suriye ve Irak'ta davetsiz bulunanlar ya kendileri çıkarlar ya da çıkartılırlar" dedi. Velayeti, Türkiye'nin Suriye'de hedeflerine ulaşmadığından bu tip açıklamalar yaptığını söyledi. Velayeti, "Türk makamları Şam'a gidip Emevi Camisi'nde namaz kılmak istiyordu ancak beklentileri gerçekleşmedi ve asla gerçekleşmeyecek. Kazanan Suriye halkı ve devleti olacak" diye konuştu. Söz düellosunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de vardı. Çavuşoğlu'nun İran'ı mezhepçilikle eleştirdiği sözlerine sert tepki gösteren Kasımi, açıklamayı yapıcılıktan uzak olarak tanımlamıştı. Kasımi, bölgede gerilimi artıranların oynadıkları kanlı oyunların sorumluluğundan kaçamayacaklarını öne sürmüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise İran'la ilgili "Mülteci olarak sığınan insanları savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin sorumlusu olarak başkalarını itham etmesi kabul edilebilir değil" demişti.

' Türk makamları Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılacaktı, beklentileri gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek