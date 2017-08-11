İranlı general IŞİD için çok sert konuştu!

Terör örgütü IŞİD'in esir aldığı İranlı askerin boğazını keserek öldürmesiyle ilgili konuşan İranlı Komutanı Kasım Süleymani, "Şehidimizin kesilmiş boğazına ant olsun hepsini öldürmeden oturmayacağız" dedi.

Terör örgütü IŞİD'în, Irak-Suriye sınırında esir aldığı İranlı askerin boğazını keserek öldürmesi ülkede örgüte yönelik sert tepkilere neden oldu.

Olaya en sert tepki, İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani'den geldi.

Süleymani, "Şehidimizin kesilmiş boğazına ant olsun hepsini öldürmeden oturmayacağız" diyerek örgütten intikam alacaklarını söyledi.

Irak-Suriye sınırında yer alan Tanaf bölgesinde geçen pazartesi günü yaşanan çatışmalarda İranlı asker Muhsin Hoceci'yi esir alan IŞİD, askerin boğazını kesip görüntülerini internetten paylaşmıştı.

IŞİD ayrıca önceki gün Farsça bir video yayınlayarak, İran'ı Tahran'da yeni eylemler yapmakla tehdit etti.