İranlı kaçakçı 'hayalet'İstanbul’da yakalandı

İnterpol tarafından 17 yıldır aranan ‘hayalet’ lakaplı İranlı Hamid Reza Lame, hazırladığı sahte pasaport ve kimlikleri kargoyla Kanada’ya göndermeye çalışınca İstanbul’da yakalandı

Sahte pasaport ve sahte belge uzmanı olarak kayıtlara geçen ve 17 yıldır İnterpol tarafından aranan İranlı Hamid Reza Lame, İstanbul polisi tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet MüdürlüğüKaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Haseki’de bir kargo firmasından Kanada’ya sahte vize ve pasaport gönderildiği ihbarı aldı.

Yapılan çalışmada, pasaport ve belgeleri kargoya veren şahısların Reza Lame ve Mehdi Golichobeh olduğu tespit edildi. Kargo şirketine ismini Reza Lame olarak veren şahsın Hamid Reza Lame olduğunu belirleyen ekipler, Lame’nin Küçükçekmece’de ikamet ettiğini tespit etti.

İNSAN KAÇAKÇISI

Türkiye’de 2008’den, Avrupa’da ise 2000’den beri sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarından İnterpol kaydıyla arandığı belirlenen İranlı Lame’nin yakalanması için Küçükçekmece’de kiraladığı eve baskın düzenleyen ekipler, kendisiyle birlikte evde bulunan yardımcısı Mehdi Golichobeh’i de gözaltına aldı. Lame’nin üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 1 adet İtalyan kimliği, 3 adet İspanya pasaportuna ait sahte boş hologram ile 3 adet cep telefonu ele geçiren ekipler, evdeki aramada ise sahte belge yapımında kullanılan 1 adet aydınlatma cihazı ile 1 adet ultraviyole ışığı ve sahte belge yapım malzemeleri ele geçirdi. Yardımcısıyla birlikte tutuklanan Lame’nin, Almanya’da 2000 yılında kazaya karışıp bir kısmı ölen 25 kaçak göçmenin Almanya’ya sokulmasını organize eden kişi olarak arandığı da öğrenildi.

İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ



Gözaltına alındığı yardımcısıyla birlikte emniyete götürülen “Hayalet” lakaplı Lame’nin 2008 yılında giriş yaptığı Türkiye’de, Fatraei Seyedmojtaba ve Sayedmojdaba Fakhraei sahte kimlikleriyle insan kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştığı ve ardından gittiği ülkesinde isim değişikliği yapıp Hamid Reza Lame olan ismini Reza Lame’ye çevirttiği tespit edildi.