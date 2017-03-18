İranlı Misaghi'nin güzel evleri

İranlı ressam Jinoos Misaghi, Tahran'da katıldığı 13 karma sergiden sonra, ilk kişisel sergisini Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açtı.

Misaghi, akrilik boya ve karışık teknikle çizdiği 22 tabloda, insanların evleriyle olan bağlantılarını tablolarında buluşturdu. İki yıldır yaşadığı ve yeni evim dediği Eskişehir'de aralıksız sürdürdüğü resim çalışmalarının sonucu açtığı 'Home Sweet Home' sergisinde Misaghi'yi Eskişehir'de yaşayan İranlılar yalnız bırakmadı. Sanatçı, Eskişehir'de geçirdiği iki yıl içinde kentin kültür sanatla dolu atmosferine çabuk alıştığını belirterek, "Bu kentte sanat yapmak çok keyifli. Sergimi açmak için bana gösterdikleri ilgi ve destek için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi. Sergi 2 Nisan'a kadar gezilebilir.