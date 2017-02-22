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Irmak Kupal'ın babası dehşet saçtı

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Irmak Kupal'ın babası dehşet saçtı
Manisa'da tecavüze uğrayıp öldürülen 4 yaşındaki Irmak bebeğin babası Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye ve diğer kızı 10 yaşıdaki Ayşe’yi bıçaklayarak öldürüp intihara kalkıştı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen 14 Ekim’de ortadan kaybolan ve hurdacılık yapan Himmet Aktürk’ün katıldığı televizyon programında tecavüz edip öldürdükten sonra üzüm bağına gömdüğünü itiraf ettiği 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın babası Bilal Kupal, henüz bilinmeyen nedenle eşi Suriye Kupal’la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Bilal Kupal önce eşini daha sonra da diğer kızı Ayşe Kupal’ı bıçakla yaraladı. Bilal Kupal ardından bıçağı kendi göğsü ve karnına sapladı.

Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis eve girdiğinde Kupal ailesini yerde kanlar içerisinde buldu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Suriye Kupal ile kızı Ayşe Kupal’ın öldüğünü belirlendi. Ağır yaralı olan Bilal Kupal, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kupal’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından evde incelemeler devam ederken, olay yerine gelen Kupal ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Suriye Kupal ve kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

OLAYI UNUTSUNLAR DİYE EV HEDİYE EDİLMİŞTİ

Bu arada olayın gerçekleştiği ev, kısa bir süre önce Manisalı bir işadamı tarafından ailenin Irmak bebeğin acısını unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KIZINI KOMŞUSU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Alaşehir ilçesinde 14 Ekim 2016'da sokakta oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Irmak Kupal'ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programı sonrası itiraf eden zanlı Himmet Aktürk'ün ifadesi doğrultusunda Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde küçük kızın cesedi toprağa gömülü vaziyette bulunmuştu.

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