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İş arayanlar dikkat!
Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, iş başvuru formunu (CV) güncel tutan kişilerin iş bulma şanslarının daha yüksek olduğunu söyledi. Ergenç, iş arayanlara kolay CV güncellemenin yedi adımını anlattı.
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