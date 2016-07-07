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İş arayanlar dikkat!

İş arayanlar dikkat! 1
Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, iş başvuru formunu (CV) güncel tutan kişilerin iş bulma şanslarının daha yüksek olduğunu söyledi. Ergenç, iş arayanlara kolay CV güncellemenin yedi adımını anlattı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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