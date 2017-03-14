İş görüşmesine gitti, boğazı kesildi

Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu Kemal Muradi(28) iş görüşmesi için gittiği evde tartıştığı kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak Numara 16'da dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Kemal Muradi, bir ay önce çalışmak için ailesi olmadan Türkiye'ye geldi. Dün akşam telefonla görüştükten sonra sözkonusu adrese, inşaat işçiliği için iş görüşmesine gitti. Muradi, burada 1'i kadın 4 kişi ile henüz belli olmayan bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muradi, boğazı kesilerek öldürüldü.



İş görüşmesine gittiği dün akşamdan beri kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bugün öğlen saatlerinde Esenyurt'taki adrese baskın düzenledi. Evde bulunan iki kişi gözaltına alınırken aynı yerde Kemal Muradi'nin boğazı kesilerek öldürülmüş halde cesedi bulundu. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muradi'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.