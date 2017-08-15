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İşçiler kazma kürekle patronlarını arıyor!

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İşçiler kazma kürekle patronlarını arıyor!
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangının 15 saat süren çalışmayla söndürülmesinin ardından fabrika çalışanları, itfaiye ekipleriyle fabrika sahibini yığıntılar arasında arıyor.

OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 110 kişiden oluşan 50 araçlı ekiple 15 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. 
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Yangının söndürülmesinin ardından gece boyunca fabrikada bekleyen fabrika sahibi yakınları ile işçiler, tesisin sahibi Tuncay Kara'nın arama çalışmalarına katıldı. İşçiler, ellerindeki kazma ve küreklerle döküntüler arasında patronlarını arama çalışmalarına destek veriyor. 

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Arama çalışmalarına katılan işçilerden Hüseyin Can,"Elimizden geldiğince aramaya çalışıyoruz. Kendisinden geceden beri haber alamıyoruz. İnşallah bir an önce sağ salim buluruz. " diye konuştu.

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Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf malzemelerin bulunduğu bölümde dün akşam çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderilmişti. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Çevre binalardaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.  Tesiste olduğu iddia edilen fabrika sahibi Tuncay Kara'yı arama çalışmalarında, bu kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı.

Gaziantep Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz yangın devam ederken,  işçi ve yakınlarının fabrika sahibi Tuncay Kara’nın aleverin arasında olduğu yönünde iddiaları olduğunu belirterek, “Bir iddia dolaşılıyor içeride fabrika sahibi Tuncay Kara’nın olduğu ileri sürülüyor. Biz ekiple birlikte yangının söndüğü kısımlarda kontrollü bir şekilde tarama yaptık. Bir bulgu ve ize rastlamadık. İşçilerin de ifadesi fabrikada olduğu yönde. Yakınlarının ve işçilerin gösterdiği noktalara baktığımızda bir şey bulamadık. Daha içeri girdiyse, onu bilemiyoruz. Kimse bilmiyor işin doğrusu, telefonlarına da ulaşılamıyor” diye konuşmuştu. 

 

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