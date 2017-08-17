İşçiler şehit sayılmaz mı?

Siyasetçiler ve medya günlerdir 15 yaşında Şehit olan Eren'e büyük ilgi gösterdi ama Hakkari ili Şemdinli ilçesinde PKK'nın kahpe tuzağı ile hayatlarını kaybeden 2 işçi için aynı tepki gösterilmedi.

Trabzon Valiliği web sayfasındaki resmi açıklamasında Eren Bülbül hakkında "Şehit" ifadesi kullanırken Hakkari Valiliği web sayfasındaki resmi açıklamasında "hayatlarını kaybettiler" ifadesine yer verirken "Şehit" kelimesini kullanmadı.

Adları dahi web sayfasında yer almadığı için bu 2 işçimizi sizlere daha fazla tanıtamıyorum.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı telefon ile arayıp 2 işçimizin Şehit sayılıp sayılmayacağını sormak istedim ama yazım bitinceye kadar beni aramadı.

15 yaşındaki Şehidimiz Eren Bülbül'ün annesini arayıp çocuk sayısı konusunda şakalaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu 2 işçimizin ailelerini arayıp aramadığını da bilmiyorum.

Hakkari Valiliği web sayfasında, "İçişleri Bakanı'mız Sayın Süleyman Soylu vatandaşlarımızın yakınlarını arayarak başsağlığı dilemiştir" açıklaması var. Bakan Soylu'ya teşekkür ediyor ve soruyorum; Bu iki işçimiz Şehit mi, değil mi?

"Vatandaşlarımızın" ifadesine benim de tepkim var.

O iki işçimiz ayni 15 yaşındaki Eren Bülbül gibi Şehitlerdir ve Şehit kelimesinin de valilik açıklamasında yer alması gerekir.

Türkiye'de iktidar, muhalefet, siyasetçiler, bürokratlar, medya ve hatta vatandaşların ağırlıklı kullandıkları sosyal medya maalesef Şehitlerimiz konusunda da gerekli özeni göstermiyor, gösteremiyor.

CHP'nin resmi web sayfasına baktım Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Eren Bülbül ile ilgili Twitter'de şu mesajını gördüm:

"15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız! Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e rahmet diliyorum."

Ancak CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun iki işçimiz hakkında taziye açıklaması partinin resmi web sayfasında yer almıyor.

HDP'nin web sayfasında ise her ikisi de yer almıyor.

PKK, PYD/YPG hatta IŞİD ile mücadelede Şehit olanlar ile 15 Temmuz'da kahpe FETÖ darbe girişiminde Şehit olanlar arasında ayrım yapıldığı medyaya yansıdı.

Bu terör örgütlerinin sivil vatandaşlara yönelik saldırılarında hayatlarını kaybedenler medyatik yönlerine göre mi Şehit sayılıyor yoksa sivil vatandaşların da terör eylemleri sonucunda hayatlarını kaybetmelerine ilişkin yasaya göre mi Şehit sayılıyorlar?

Valiliklerin bu konuda gerekli özeni göstermesi gerekir ki haber ajanslarının, yazılı, görsel ve işitsel medyanın da terör nedeniyle hayatlarını kaybedenler hakkında yasalara uygun açıklama yapmaları gerekir.

Trabzon Valiliğinin resmi "Şehit" açıklaması:

11 Ağustos 2017 Cuma günü ilimiz Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehadet mertebesine erişen Maçkalı evladımız Eren Bülbül'ün cenazesi 12.08.2017 Cumartesi günü ikindi namazını müteakiben Maçka Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecektir. Şehidimiz ile son günlerde yaşanan terör olaylarında vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan (c.c) rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri ile Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.

Hakkari Valiliğinin resmi "vatandaş" açıklaması:

İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu-Elde Mahallesi sırtları olarak bilinen ve Elde Mahallesinde bulunan evlere 100-150 metre mesafede bulunan bölgede İncesu yoluna bağlanan toprak yol üzerinde 14.08.2017 günü saat 09:16 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca toprak yola tuzaklanmış basma düzenekli EYP'nin (el yapımı patlayıcı) bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 2 (iki) vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Yaşanılan olay ile ilgili olarak Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat unsurları, terörle mücadele büro amirliği görevlileri, olay yeri grup amirliği görevlileri ve bomba imha uzmanı görevlileri gerekli çalışmaları yapabilmek için olay yerine intikal etmişler, görevlilerimizin olay yeri çalışmalarında bahse konu patlamanın gece ve gündüz olmak üzere değişik zamanlarda bölgede faaliyet yürüten personelimize yönelik basma düzenekli ve etkisini artırmak amacıyla bilyelerle desteklenmiş saf patlayıcı ile donatılmış, yaklaşık hacim ve ağırlığı 5-10 litre aralığında bulunan el yapımı patlayıcı olduğu tespit edilmiş, olay yeri çalışmaları bittikten sonra İl Emniyet Müdürü S. Suvat DİLBEROĞLU ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi KORKMAZ olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş ve görevlilerden bilgi almışlardır.

Daha sonra İlçe Kaymakamı M. Fuat TÜRKMAN ile birlikte Şemdinli Devlet Hastanesine geçerek patlamada vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunmuşlardır. Ayrıca İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU vatandaşlarımızın yakınlarını arayarak başsağlığı dilemiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.