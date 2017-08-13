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IŞİD, ABD askerlerini vurdu

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IŞİD, ABD askerlerini vurdu
Irak'ın kuzeyinde yapılan askeri operasyonlarda 2 ABD askerinin öldüğü, 5 askerin ise yaralandığı açıklandı. Roketlerle yapılan saldırıyı, IŞİD üstlendi.

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde askeri operasyonlara katılan 2 ABD askeri öldü, 5 asker de yaralandı. Olayın "düşmanla temastan kaynaklanmadığını" söyleyen ABD Merkez Komuta açıklamasında, olayla ilgili açık bilgi verilmedi ve askerlerin kimlikleri belirtilmedi.

Irak’ta IŞİD'e karşı mücadele eden ABD güçlerinin komutanı olan General Stephen Townsend, "Koalisyon olarak, bu kahramanların ailelerine, dostlarına ve ekip arkadaşlarına başsağlığı dileklerini yolluyoruz," dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD ÜSTLENDİ

Roketlerle yapılan saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi.

Saldırının halen IŞİD'in elinde bulunan Telafer'in doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

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