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IŞİD, El Bab'dan kaçan sivillere saldırdı

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IŞİD, El Bab'dan kaçan sivillere saldırdı
TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün IŞİD terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün IŞİD terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

IŞİD'E AİT 113 HEDEF VURULDU

Öte yandan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, IŞİD terör örgütüne ait 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi. 

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