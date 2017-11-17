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IŞİD  elindeki son bölgeyi de kaybett

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IŞİD  elindeki son bölgeyi de kaybett
Irak güçleri, terör örgütü IŞİD'ın elindeki son bölge Rava'yı geri aldı

Irak'ta terör örgütü IŞİD'ın elinde bulundurduğu son kasaba Rava'nın geri alındığı bildirildi.IŞİD'e karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordu birlikleri ve yerel aşiret güçleri, Rava'nın tamamınıIŞİD'tan geri aldı ve oradaki kamu binalarına Irak bayrağını astı." ifadesini kullandı.Ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı Rava,IŞİD'ın elinde bulunan son bölge olarak biliniyordu.Kaynak: IŞİD  elindeki son bölgeyi de kaybetti 

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