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IŞİD flamasıyla elini kolunu sallayarak sınırdan geçti!

IŞİD flamasıyla elini kolunu sallayarak sınırdan geçti!
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