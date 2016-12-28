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"IŞİD, kerkük'e saldıracak"

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"IŞİD, kerkük'e saldıracak"
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, "terör örgütü IŞİD'ın Kerkük'e yeniden saldıracağı" uyarısında bulunarak, merkezi yönetimden kente askeri güç göndermesini istedi.

Salihi yaptığı yazılı açıklamada, IŞİD'ın Kerkük'e yeniden saldıracağı yönünde "titiz güvenlik bilgisi" aldıklarını ifade etti.

Başbakan Haydar el-İbadi'ye "Kerkük'e acil askeri güç göndermesi" çağrısı yapan Salihi, "Kerkük'teki Türkmen, Arap ve Kürt bölgelerinin IŞİD'ın saldırılarını test ettiği bir saha haline gelmemesi için Havice'nin kurtarılmasına yönelik operasyonun bir an önce başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü IŞİD, 10 Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesini kontrolünde tutuyor. Her gün yüzlerce aile ölümü göze alarak Havice'den kaçıp güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor.

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