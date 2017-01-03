IŞİD lehine mesaj atan polis gözaltında
IŞİD lehine övücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptığı tespit edilen polis memuru Siirt'te gözaltına alındı
Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü IŞİD lehine paylaşımlarda bulunan polis memuru gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü IŞİD lehine övücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptığı tespit edilen polis memurunu adresine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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