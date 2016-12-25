IŞİD paçavrasıyla elini kolunu sallayarak sınırdan geçti!

Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... 'Sınırın güvenliği test ettiğini' söyleyen ve Danimarkalı olduğu belirtilen maskeli bir şahıs, elinde IŞİD bayrağıyla Almanya sınırından geçti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin “Aptal mı yoksa tehlikeli mi” başlığıyla verdiği haberde, söz konusu şahsın, Berlin saldırısının ardından iki ülke arasındaki sınırdan geçişin ne kadar “içler acısı” olduğunu göstermek için böyle bir eyleme imza attığı belirtiliyor.

Video internete “Vlad Tepesblog” adlı bir hesaptan yüklendi. Danimarkalı genç, IŞİD militanı kılığında Almanya sınırını geçerken kendini kameraya aldı.

Video Youtube’a şu açıklamayla kondu: “Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir IŞİD teröristi sınırı fark edilmeden geçebilir mi? Sınır kontrolleri yok. Açık sınırlarımızla kendinizi rahat hissediyor musunuz?”

Orijinalliği doğrulanmamış videonun sonunda, kar maskeli şahıs elinde IŞİD bayrağı, silahla ateş ediyormuş ve gırtlağını kesiyormuş gibi bir jest yapıyor.