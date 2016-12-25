IŞİD sıkıştı, rakka’dan terörist takviyesi yapıyor

Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatı sürüyor, 140 hedef vuruldu, 12 terörist öldürüldü. Kıstırılan ve büyük kayıplar veren IŞİD’in, Rakka ve Musul’dan takviye güç talep ettiği telsizlere de yansıdı.

Başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye’nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor, 134 hedef vuruldu, 12 terörist öldürüldü. Dün sabah 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelere yer verilen TSK bilgilendirmesinde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği bildirildi. Bilgilendirmeye göre, gün içinde iki muhalif şehit oldu, tank atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 3 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Tespit edilen 134 Ş hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen IŞİD’e ait altı hedefe de 9 bomba atılarak IŞİD mensuplarınca kullanılan 6 savunma ve silah mevzi imha edildi. İlk anda alınan görüntülerden 9 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Mayınlar temizleniyor

Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve teröristlerin telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor. IŞİD’den temizlenin bölgelerde muhaliflere destek sağlayan timler tarafından 53 el yapımı patlayıcının imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK’nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.

Rakka’dan cani takviyesi yapıldı

Karadan ve havadan büyük darbe yiyen IŞİD, kıstırıldığı çemberden sıyrılmanın hesaplarını yapıyor. Türk güvenlik birimleri, yerel istihbarat kaynakları ve telsiz konuşmalarından El Bab’daki yoğun taarruzlar karşısında aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu ağır kayıplar vermeye başlayan IŞİD’in Rakka ve Musul’dan takviye talep ettiğini tespit etti. IŞİD’in buralardan gelecek güçlerle El Bab’da cepheyi daha da genişletme hesabı yaptığı değerlendiriliyor. Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, çok şiddetli çarpışmalar sonucu El Bab merkezine girişteki bazı noktalar ile kuzey ve batıdaki dış mahalleler ele geçirildi. IŞİD’in bölgeden tamamen temizlenmesi için harekâtın doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde kararlılıkla devam ettiği bildirildi.