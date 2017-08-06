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IŞİD, Türkmen kenti Telafer'in çevresinde hendek kazıyor!

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IŞİD, Türkmen kenti Telafer'in çevresinde hendek kazıyor!
Irak'ta terör örgütü IŞİD, yaklaşık 3 yıldır elinde tuttuğu Türkmen kenti Telafer'in çevresinde hendek kazmaya başladı.

Irak'ta terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu Türkmen kenti Telafer'in etrafına hendek kazmaya başladığı belirtildi.

Yerel medyaya konuşan askeri yetkililer, Musul vilayetinin batısındaki Telafer'i yaklaşık 3 yıldır elinde tutan IŞİD'in, yakında başlaması öngörülen kurtarma operasyonuna karşı hazırlık yaptığını söyledi.

Askeri yetkililer, IŞİD'in kuşatma altındaki Telafer kent merkezinin çevresinde hendekler kazdığını ve topyekûn saldırılara karşı savunma hattı kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Mezhepçi yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşi Şabi güçleri, yaklaşık 5 aydır güney ve batıdan kuşattıkları Telafer'in çevresindeki 17 köyü perşembe günü IŞİD'in geri aldıklarını duyurmuştu.

Telafer kent merkezinde yaklaşık bin IŞİD militanının kaldığı iddia edilirken, kurtarma operasyonuna 40 bin güvenlik görevlisinin katılması bekleniyor.

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