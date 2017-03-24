IŞİD, Türkmen köyünü bastı!

Terör örgütü IŞİD Irak'ın Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin 12 km batısında yer alan Türkmen Çardağlı köyüne saldırdı.

Terör örgütü IŞİD Irak'ın Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin 12 km batısında yer alan Türkmen Çardağlı köyüne saldırdı.



Yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler gece yarısından sonra köyün kuzeyinde yer alan Aksu çayından yaya olarak köye girdi.



Teröristler ilk önce 5 kişinin bulunduğu bir Türkmen evini bastı. Baskında evde bulunan 3'ü kadın olmak üzere 5 kişi kurşuna dizilerek infaz edildi.



Teröristler olay yerine gelen güvenlik güçlerine de saldırdı, saldırıda 1'i Tuzhurmatu imdat polisi görevlisi, diğeri Haşdi Şabi'nin Şehid Sadr grubu üyesi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Teröristlerden ardından köyden kaçtı.