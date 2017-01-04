IŞİD'çiye tahliye

IŞİD'e yapılan operasyonla gözaltına alınan ve denetimli serbest bırakılan IŞİD üyesi başka bir operasyonda tekrar gözaltına alındı. İstanbul Ümraniye’de örgüte yönelik başka bir operasyonda tekrar yakalanan Ç.'nin yine serbest bırakıldığı iddia edildi.

Hürriyetten Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul polisi geçtiğimiz 24 Ağustos’ta terör örgütü IŞİD’a yönelik üç ilçeyi kapsayan bir operasyon yaptı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD bünyesinde çatışmalara da katıldığı belirlenen Fazlı K.’nin Ümraniye’de ev toplantıları yaptığını belirledi. Yapılan operasyon kapsamında Mühyettin S. (37) , İbrahim K. (35), Yavuz İ. (30), Cenk A. (32) ve Abdulsamet Ç. (25) gözaltına alındı. 9 gün gözaltında kalan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunu yapan sulh ceza hakimliği Abdulsamet Ç.’yi tutukladı; diğer 4 şüpheliyi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

‘EĞİTİMDEN SONRA YURTDIŞINA GİDECEKLERDİ’



Şüpheliler hakkındaki soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. 5 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açıldı. 23 Kasım tarihli iddianamede, şüphelilerin dönem içerisinde yurtdışına gidecekleri belirtildi. Şüphelilerden Mühyettin S., örgüt üyesi olmadığını, zaman zaman arkadaşları ile toplantı yaptıklarını belirtti. İbrahim K. ise, IŞİD’ı, 'Müslüman olduklarını söyleyen topluluk' olarak tanıdığını, terör örgütüne katılan Yasin Güldere’nin kendisine birkaç kez mesaj attığını söyledi. K., Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk isimli IŞİD şüphelisinin derslerine katıldığını, ‘Fazlı Hoca’ lakaplı Fazlı K.’yı ise tanıdığını belirtti. Tarih öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Cenk A. ise, Fazlı K.’yı tanıdığını ancak dini sohbetlere katılmadığını belirtti. Yavuz İ. ise, terör örgütü IŞİD ile ilgisinin olmadığını tutuklu bulunan Fazlı K.’yı ise tanıdığını belirtti.

SAVCI: ÖRGÜT ÜYELİĞİ SÜRÜYOR



Dava dosyasında, hakkında en ayrıntılı bilgi yer alan isim ise Abdulsamet Ç. oldu. Ümraniye’deki operasyon sırasında yakalanan Ç.’nin cep telefonunda terör örgütü IŞİD ile ilgili flama, fotoğraf, video ve marşlar bulundu. Ç., IŞİD marşına yönelik soru için ‘Kulağa hoş geliyor’ yanıtı verdi. Yine Ç.’nin evinde yapılan aramada yasak yayın kapsamında bulunan ‘Cihadı Desteklemenin 44 Yolu’ isimli bir kitap da bulundu. Ç. ile ilgili iddianamede şu değerlendirme yer aldı: “Şüphelinin IŞİD silahlı terör örgütü ile organik bağını belirli bir süreklilik içerisinde devam ettiği bu anlamda üzeri atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği…”

IŞİD’IN HASTANESİNDE ÇALIŞTI



Dosyada, Ç.’nin daha önce verdiği ifadeler ayrıntılı bir biçimde yer aldı. Ç. ifadesine göre 2014 yılında terör örgütü IŞİD’a katıldı. Ç., örgüte katılmasını sağlayan kişinin Ümraniye’de bulunan Azeri uyruklu 'Ammar' kod adlı bir kişi olduğunu söyledi. Ç., Ümraniye’de bir vakfa bağlı olan mescitte IŞİD propagandası yaptığına tanık olduğu Ammar’ın kendisine verdiği irtibatlar sayesinde Gaziantep’e gittiğini söyledi.

Ç., başka kişilerin de olduğu bir grupla birlikte Suriye’ye bağlı Cerablus kentine geçtiklerini söyledi. Münbiç’de bir ay dini eğitime tabi tutulduğunu söyleyen Ç. daha sonra Musul’a bağlı Telafer’e gittiğini buradan da Musul’daki merkez hastanesinde çalışmaya başladığını söyledi. Ç., Musul’a yapılan bir hava harekatı sırasında bacağından yaralandığını, çalıştığı hastanede 4 ay tedavi gördüğünü söyledi.

TEDAVİSİ İÇİN EL BAB’A GİTTİ



Ç., daha sonra, tedavisi için yine terör örgütü IŞİD denetiminde bulunan El Bab’a geçtiğini söyledi. Ç., Ümraniye’deki ailesi ile irtibata geçerek Temmuz 2015’te Kilis üzerinden Türkiye’ye dönerek sınırda askere teslim olduğunu belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ç. 1 yıl denetime tabi tutularak mahkemece serbest bırakıldı. İddianameye göre, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ceza verilmeyen Ç., ailesinin yaşadığı Ümraniye’ye döndükten sonra terör örgütü ile 'irtibat'ını sürdürdü.

‘SABİT ADRESİ VAR TAHLİYESİNE…’



Silahlı terör örgütü IŞİD üyeliğinden 2 Eylül günü tutuklanan Abdulsamet Ç. için, davanın görüleceği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 2 Aralık’ta adli kontrol şartı ile tahliye kararı verdi. Mahkeme kararının gerekçesini, Ç.’nin sabit ikametgâh sahibi olması ve dosyanın geldiği aşama oluşturdu. Kararda, tutuklama tedbirine nazaran adli kontrol hükümlerinin amaca uygun ve ölçülü olduğu belirtildi. Mahkeme ayrıca, MİT’e yazı yazılarak, IŞİD bünyesindeki yurtdışı faaliyetlerine ilişkin bilgi talep edildi. Ç.’nin pasaportunun iptali için de emniyete yazı yazıldı.

TAHLİYEYE AVUKATI DA ŞAŞIRDI



Hürriyet’in telefonla ulaştığı Ç.’nin avukatı ise, tahliye kararına kendisinin de şaşırdığını belirterek “Tahliyesinde sağlık durumu ve samimi beyanlarının etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.



Bu arada dava dosyasında yer alan bilgilere göre Abdulsamet Ç.’nin abisi M. Ç., ve akrabası Y. Ç ise, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra tutuklandıkları anlaşıldı. Ümraniye Dudullu’da polisin yaptığı yol çevirmesinde bir astsubay ile otomobil içinde yakalanan ikili bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

‘AŞKIM’ VE 'BALIM' DİYE KAYDETTİ

Dava dosyasında ilginç de bir ayrıntı da yer aldı. Dosyanın beş sanığını örgütlemekle suçlanan ve ‘Hoca’ olarak anılan Fazlı K.’nın telefonunda yapılan incelemede, silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan İbrahim K.’nin iki ayrı telefon numarasını “Aşkım” ve “Balım” diye kaydettiği; ikili arasında yoğun bir telefon trafiğinin olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Hürriyet