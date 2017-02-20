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IŞİD'e karşı 45 kilometrelik hendek!

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IŞİD'e karşı 45 kilometrelik hendek!
Irak ordusu, Enbar'ın Ramadi kent merkezini terör olayları ve intihar saldırılarından korumak için kentin çevresine hendek kazmaya başlad

Irak ordusunun, Enbar'ın Ramadi kent merkezini terör olayları ve intihar saldırılarından korumak için kentin çevresine 45 kilometre uzunluğunda hendek kazmaya başladığı bildirildi.

Enbar Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Albay Muhammed el Felahi, "Ordu güçleri Ramadi'nin batısında yer alan 18 Kilo Bölgesi ile güneyindeki Ankur Meydanı'na ulaşacak şekilde hendek kazmaya başladı" ifadesini kullandı.

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Ramadi'nin batısından başlayıp güneyine kadar devam edecek hendeğin 45 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Felahi, "Hendek iki metre genişlik ve bir buçuk metre derinliğe sahip şekilde kazılıyor. Amaç kenti tehdit eden terör ve intihar saldırına karşı korumaktır" bilgisini verdi.

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Felahi, hendek kazıldıktan sonra güvenliğin Irak ordusuna bağlı 8'nci Tugay ve hükümete bağlı Sünni aşiret güçleri tarafından sağlanacağını söyledi.

Terör örgütü IŞİD 2014 yılının haziran ayından bu yana Enbar vilayetine bağlı Irak-Suriye sınır üzerinde yer alan Kaim ilçesini elinde tutmaya devam ediyor.

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