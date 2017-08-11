IŞİD'e para akmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler raporunda IŞİD'e Irak ve Suriye dışından finansal kaynak sağlanmaya devam edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı uzmanların BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu raporda, IŞİD örgütünün son durumuna ilişkin bilgiler aktarıldı. IŞİD'in mali kaynaklarından, hali hazırda tehdit oluşturmaya devam ettiğine kadar birçok ayrıntıya yer verildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Perşembe günü BMGK'ya sunulan raporda IŞİD örgütünün Suriye ve Irak dışından hala finansal kaynak sağlamaya devam edebildiği belirtildi.

Söz konusu paranın yıllar önce tespit edildiği üzere yine IŞİD'in kara borsada sattığı petrol ticaretinden ve hakimiyetindeki bölgelerde topladığı vergilerden elde edildiği bilgisi verildi. Örgüt petrol ve vergi gelirleri dışında tarihi eser kaçakçılığı ve fidye üzerinden de büyük bir gelir elde etmişti.

Raporda söz konusu para transferlerinin küçük meblağlarda yapılması nedeniyle tespit edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi. Ancak IŞİD'in finansal durumunun koalisyon güçlerinin saldırılarının oluşturduğu baskı nedeniyle de kötüleştiği belirtildi.

"SALDIRI DÜZENLEME POTANSİYELİ SÜRÜYOR"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, IŞİD'in Ortadoğu dışında saldırılar düzenleme kapasitesine de hala sahip olduğu belirtildi. Örnek olarak da radikal cihatçılar için öncelikli olan Avrupa ülkeleri gösterildi.

BM uzmanları, Filipinler'de ordu ile radikal İslamcılar arasındaki çatışmalara işaret ederek, IŞİD'in Güneydoğu Asya'da da etkisini artırmaya devam ettiği görüşünde olduklarını belirtti.

Raporda, IŞİD örgütüne yönelik bir dönem etkili olan yabancı cihatçı akınının ise durulduğuna, çatışma bölgelerinden genç yaştaki IŞİD militanlarının ayrılmaya başladıkları belirtildi. Uzmanlar, ülkelerine geri dönen yabancı cihatçılara "özellikle dikkat edilmesi" gerektiğinin altını çizerek, sözkonusu yabancı cihatçıların aşırı şiddet konusunda savaşta deneyim kazandıklarını aktardı.

BM YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri 2015 Aralık ayında, IŞİD örgütünün mali kaynaklarını kesmek amacıyla bir karar tasarısını kabul etmişti.

IŞİD'in finans kaynaklarıyla mücadelenin arttırılmasını içeren ve ABD ile Rusya tarafından hazırlanan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Daha önce de benzer bir tasarı 2015 Şubat ayında kabul edilmiş ancak uygulamaya geçirilememişti. BM kararında tüm ülkelerin IŞİD örgütü ile bağlantısı olan isimleri BMGK'ya iletmeleri istenmişti.