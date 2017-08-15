IŞİD'in Avrupa canisi İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

İstanbul polisi, Interpol tarafından 3 yıldır aranmakta olan IŞİD terör örgütünün Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü ve Fransız militanlarından sorumlu Mehdi A.'yı eylem planı için geldiği İstanbul'da yakaladı.

İstanbul Emniyeti önceki gün IŞİD'li canlı bombanın polisi şehit etmesiyle sarsıldı. Oysa aynı saatlerde emniyet farklı ve çok gizli bir IŞİD operasyonuna imza atıyordu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında eşi ve bir çocuğuyla Suriye’ye giderek IŞİD’e katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.’nın sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirledi.

HER ADIMI TAKİP EDİLDİ

Eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Mehdi A.’yı olası bir eylem öncesi yakalamak isteyen terör polisi, kaldığı tüm otellerin bulunduğu sokaklardan adım adım onu takip etti. Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından Fatih’e kadar takip edildi.

HÜCRE EVLERİNE GİTMEMİŞ

Dikkatli davranan Mehdi A.’nın yakalamaması için hiçbir IŞİD hücresiyle iletişime geçmeyerek, Arap kökenli, legal işlerle uğraşan kişilerle tanışarak onların bulunduğu Fatih’teki bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine, Mehdi A. kıskıvrak yakaladı.



FRANSIZ TERÖRİSTLERDEN SORUMLU

Mehdi A.’nın, IŞİD'in Fransızca konuşan militanlarından sorumlu olarak görev yaptığı öğrenildi. 2014 yılından beri Belçika ve Interpol tarafından aranan Mehdi A.'nın, Avrupa'da IŞİD'in düzenlediği kanlı eylemlerde bağlantılı olduğu belirlendi. Mehdi A.’nın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika’ya iade edileceği öğrenildi.