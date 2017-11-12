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IŞİD'in infazcısı yakalanmadan önce orada saklanmış

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IŞİD'in infazcısı yakalanmadan önce orada saklanmış
Kardeşini infaz eden IŞİD'çinin Kayseri'de yakalanmadan önce Kırşehir'de saklandığı ortaya çıktı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'de yakalanan zanlıya ait bilgiler doğrultusunda Kırşehir'de kaldığı evlere operasyon düzenledi.

Ekipler, Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Kırşehir'de saklanmasına aracılık ettikleri iddiasıyla S.H.İ, A.A.F, M.A.K'yı Kırşehir, H.H.İ'yi ise Eskişehir'de gözaltına aldı.

Evlerdeki aramada, IŞİD'ın sözde bayrağı, örgüte ait dokümanlar, fotoğraflar, 50 bin dolar ele geçirildi. Kaldığı evde bulunan bazı fotoğraflarda ise gelin ve damadın olduğu, fotoğrafların üzerine de sözde IŞİD amblemi ile yazıları yazıldığı belirlendi.

Emniyete götürülen 4 kişi, sorgularında, Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Suriye'den yasadışı yollarla Hatay, daha sonra da Kırşehir'e geldiğini ve yaklaşık bir ay kaldığını, yeri tespit edilmesin diye farklı ikametlerde konakladığını, fark edilince de Kayseri'ye gittiğini söyledikleri öğrenildi.

Zanlıların, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde, IŞİD'e muhalif olduğu için polis ağabeyini infaz ettiği görüntüsü terör örgütü IŞİD'ın propagandası amacıyla sosyal medyada paylaşılan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kırşehir'den otobüsle gittiği Kayseri'de terminalde yakalanmıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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