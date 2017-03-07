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IŞİD'in son kalesi düştü!

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IŞİD'in son kalesi düştü!
Irak’ta güvenlik güçleri, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan valilik binasının da aralarında olduğu birkaç hükümet binasını terör örgütü IŞİD'den kurtardı

Irak’ta güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan valilik binasının da aralarında olduğu birkaç hükümet binasını terör örgütü IŞİD'den geri aldığı bildirildi. 

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Güçler Sözcüsü Abdulemir el Mehdavi yaptığı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı özel kuvvetler IŞİD'in son kalesi Musul'daki en önemli hükümet binasını geri aldı" dedi.

Mehdavi, Terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu valilik binası başta olmak üzere etrafındaki birkaç hükümet binasında kontrolün sağlandığını, dün gece başlayan operasyonda birçok militanın öldürüldüğünü söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim'de Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Musul'un doğu yakasını ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren kentin batı bölgelerinin IŞİD'den kurtarılması için operasyon başlatmıştı.

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