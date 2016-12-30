IŞİD'in sözde emiri öldürüldü

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının El Bab'a düzenlediği hava harekatında IŞİD’in sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusin içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgeden gelen bilgilere göre terör örgütü IŞİD'ın Rakka'dan El Bab'a gönderdiği sözde üst düzey emirlerinden Ebu Husen Tunusi, Türk uçaklarının dün düzenlediği hava operasyonunda vuruldu.

Tunusi'nin bulunduğu araç ve konvoyundaki korumalarının da etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Terör örgütünün Rakka'dan Tunusi'yi göndermesinin ise IŞİD'ın El Bab'a verdiği önemi işaret ediyor.

Öte yandan dün Dabık’ın 5 km kuzeybatısında ve Azez’e 14 km uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde IŞİD'lı teröristlerin sivil halkı hedef alan bombalı araç saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildiriliyor.