IŞİD'in video iddialarına Bakanlık'tan açıklama

IŞİD terör örgütü yayınladığı videoda, kayıp Türk askerlerinin vahşice öldürüldüğü iddia edildi. Görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken BBC Türkçe, Milli savunma bakanlığının “araştırıyoruz” dediğini ileri sürdü.

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlandı. Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor.

IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürdü ancak, videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.

“ARAŞTIRILIYOR”

BBC Türkçe, Milli Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin tespit yapılacağını ve bunun ardından konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama yapılacağını ileri sürdü.

Video görüntülerinde yer aldığı ileri sürülen Sefter Taş’ın babası Aydın Taş, "Şimdiye kadar hiç ayrıntılı bilgilendirilmedik, ‘araştırıyoruz’ dediler” ifadesini kullandı.

Kilis’te bulunan Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda askerlik yapan 22 yaşındaki Sefter Taş, 1 Eylül 2015 günü IŞİD tarafından kaçırılmıştı. Olayın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen asker Sefter Taş’tan haber alınamamıştı.

VİDEOALARIN YAYINLANMASIYLA SOSYAL MEDYA KAPATILDI

IŞİD’e ait olduğu iddia edilen vahşet dolu videonun sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılması üzerine, dün gece saatlerinden itibaren Twitter, youtube ve facebook’a erişim engellenmeye başladı.