Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

IŞİD'lilerin saldırı hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'lilerin saldırı hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen iki IŞİD mensubunun eylem hazırlığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Rusça konuşan iki terörist, toplam 5 dakikalık 3 görüntüde örgüt propagandası yaptı. Teröristlerden birinin elinde kalaşnikof, yanında ise bu tüfeğe ait 12 şarjör ve 4 el bombası bulunduğu görülüyor.

Ankara Valisi Ercan Topaca, iki teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun ardından yaptığı açıklamada, aramalarda sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere ilişkin bir eylem planı krokisi bulunduğunu söylemişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
IŞİD'lilerin saldırı hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
IŞİD'lilerin saldırı hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı
Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı
Erdoğan: Olmasaydı, olmazdık!
Erdoğan: Olmasaydı, olmazdık!
Putin: 5 kez suikast atlattım
Putin: 5 kez suikast atlattım
"Helikopterin düşmesiyle ilgili çeşitli iddialar var"
"Helikopterin düşmesiyle ilgili çeşitli iddialar var"
Kadın şoför el frenini çekmeyi unutunca ezilmekten son anda kurtuldu
Kadın şoför el frenini çekmeyi unutunca ezilmekten son anda kurtuldu
Şehit annesinden yürek yakan feryat!
Şehit annesinden yürek yakan feryat!
Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti
Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti
Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı
Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı
İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı
İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı
Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Boğaz'da sis etkili oldu
  • 03 Haziran 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • PKK'lılar Ankara Üniversitesi'nde öğrencilere saldırdı
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti