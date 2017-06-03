IŞİD'lilerin saldırı hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen iki IŞİD mensubunun eylem hazırlığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Rusça konuşan iki terörist, toplam 5 dakikalık 3 görüntüde örgüt propagandası yaptı. Teröristlerden birinin elinde kalaşnikof, yanında ise bu tüfeğe ait 12 şarjör ve 4 el bombası bulunduğu görülüyor.

Ankara Valisi Ercan Topaca, iki teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun ardından yaptığı açıklamada, aramalarda sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere ilişkin bir eylem planı krokisi bulunduğunu söylemişti.