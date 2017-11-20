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IŞİD'lilerle evlenen kadınlar sınır dışı ediliyor

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IŞİD'lilerle evlenen kadınlar sınır dışı ediliyor
Irak hükümeti, Musul'un IŞİD'in elinden alınmasının ardından gözaltında tutulan örgüt militanlarının eşlerini sınır dışı edeceğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin AFP’ye dayandırdığı haberinde 13 farklı ülkeden 509 kadının ve 813 çocuğun sınır dışı edileceği aktarıldı. AFP’ye konuşan Ninova Vilayet Konseyi Başkan Yardımcısı Nurettin Kablan, Musul yakınlarındaki Tel Keif’te tutulan IŞİD militanı eşlerinin Bağdat yakınlarındaki bir kampa nakledileceğini ve sınır dışı işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Kablan, IŞİD militanlarıyla evli söz konusu 509 kadından 300’ünün Türk vatandaşı olduğunu da belirtti. Kablan, “Bu ikinci sınır dışı dalgası. İki ya da üç dalga daha olacak” diye konuştu. Gözaltındaki kadın ve çocukların durumuyla ilgili bilgi almaya çalışan sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi de gözaltındakilerin Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Tacikistan vatandaşı olduklarını söyledi.

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