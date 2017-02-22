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Işık'tan S400 açıklaması

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Işık'tan S400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin almayı düşündüğü hava savunma sistemiyle ilgili olarak, "En yakın Rusya'nın S400 füzeleri görünüyor, görüşmelerde belli bir ilerleme sağlandı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gündeme dair açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Türkiye'nin almayı düşündüğü hava savunma sistemiyle ilgili olarak da konuşan Bakan Işık, "Türkiye’nin bir füze ve hava savunma ihtiyacı var. Biz bunu şu anda NATO vasıtasıyla sağlıyoruz. Ama Türkiye’nin kalıcı olarak hava saldırılarına karşı kendisini koruyacak sistemlere ihtiyacı var. Asıl bizim üzerinde yoğunlaştığımız nokta kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek. Bir program başlattık. Ama bu noktaya gelene kadar değişik ülkeler ve değişik şirketlerle görüştük. Şu anda en yakın Rusya’nın S 400 füzeleri görünüyor. Belirgin bir ilerleme sağlandı. Ama yarın imza atılacak noktada değil" ifadelerini kullandı.

NATO'nun S 400 füzelerini nasıl karşılayacağıyla ilgili bir soyuya ise Bakan Işık, "Onların anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var" ifadelerini kullandı.

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