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'Isırık' iddiasına soruşturma

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'Isırık' iddiasına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AKP Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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