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'Isırma' iddiasına CHP'lilerden cevap geldi

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'Isırma' iddiasına CHP'lilerden cevap geldi
AKP'li Şamil Tayyar, Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekillerin AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağını ısırıdığını iddia etmişti. CHP'lilerden bu tepkiye cevap geldi. CHP'li Özel, "Tayyar bunu ispatlarsa, gelip beni ısırabilir" dedi.

AKP’nin MHP desteğiyle getirdiği 18 maddelik Başkanlık sistemi Anayasa değişiklik paketinin beşinci madde oylaması sırasında, AKP ile CHP arasında görüşmelerin başından beri devam eden gerginlik kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında AKP’li Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, dizinin hemen ardından yaralandı. Balta’nın yarasının fotoğrafını Twitter’dan paylaşan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, AKP’li vekilin CHP’lilerce “ısırıldığını” iddia etti. Yandaş medya Balta'yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğunu öne sürdü. Balta, TBMM polikliniğine gidip kuduz aşısı oldu. CHP'li Erdem ise dava açacağını ve bu tip iddiaların Meclis'in itibarını zedelemek için üretildiğini söyledi. Erdem, Balta'nın bunu ispatlaması durumunda milletvekilliğinden istifa edeceğini de açıkladı.

CHP'li Erdem SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Üç erkek milletvekilinin perdeyi kapatıp aynı oy kabininde oy kullanması, ısırma, yalan söyleme, iftira atma, küfür etme, manipülasyon, kandırma gibi şeyler AKP'ye hastır. Böyle şeylerle bizim hiçbir ilgimiz olamaz. Isırıldığını iddia eden kişiyi AKP'nin savaş alanına çevirdiği Genel Kurul salonunda hiç görmedim” dedi ve şunları söyledi:

ÖZGÜR ÖZEL: ISIRILDIĞINI KANITLARLARSA, TAYYAR DA GELİP BENİ ISIRSIN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, AKP’li vekilin “ısırıldığı” iddialarına tepki göstererek, “epitel doku testi istiyoruz. Eğer gerçekten vekilin ısırıldığını ispatlarlarsa, bu iddiayı ortaya atan Şamil Tayyar da gelip beni ısırsın” dedi.

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