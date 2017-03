İskender; "Sakın haaa" diyor ise...

Sahadaki futbol adına hem usta, hem kıvrak, hem de medyatik sol ayak idi İskender Günen... Şimdi basın tribününde aynı ustalık, kıvraklık ile medyadan futbolculukla iştigal edenleri dile getiriyor, satırlara döküyor, gerekeni en güzel şekliyle yapıyor.

Böyle bir İskender Günen gerçeği ortada iken, O'da kimler tarafından dillendirildiği belli olmayan Burak ve Selçuk'un "Tekrar Trabzonsporluluğu" için, "Sakın haaa" dedikten sonra, bize yorum yapmak, görüş bildirmek düşmez. Sevgili İskender'in doğrusunun peşine takılarak, Trabzonspor'un bir kez daha yanlışa düşmemesi için çaba göstermek düşer.

Mehmet Topal'ın yaptığı...

Osmanlıspor karşısında 90 dakikanın üzerine eklenen artılarda, son saniyeler oynanırken Mehmet Topal'ın eliyle istişare ettikten sonra ağlara gönderdiği topun "gol" sayılmasının önüne, bu futbolcunun beyanı ile geçmediği için kimse kızmasın!

Aha buradan açık açık iddia ediyorum:

Hem Türkiye'de oynayacaksın. Hem Fenerbahçe formasını giyeceksin. Hem Kadıköy'deki tribünler tarafından izleneceksin. Hem son haftalarda sürekli kaybetme yaşayacaksın. Hem de maçın "ha bitti bitiyor" dakikalarında böyle bir pozisyonda golü bulacaksın!

Değil Mehmet Topal, hangi takımda olursa olsun, tek bir Allah'ın kulu böyle bir ahval içinde, o golün iptaline meydan verecek bir hareketi yapmaz. Yapmak da o anda aklına bile gelmez!

Bekir Barçın, tam belgesellik...

Önce; "Askerden döndükten sonra futbola başladım" dedi.

Yani; 20 yaşından sonra...

Sonra; "Trabzonspor'un efsane kadrosunda yer aldım" diye ekledi.

Yani 25'li yaşlarda.

Dahası; "Milli takımda da oynadım" diyerek imkansız bir başarıyı zirveye taşıdı.

Kimdi bu? Kim olacak, Trabzonsporlu Bekir Barçın.

Şimdi soruyorum: Var mıdır Dünya futbol tarihinde böyle bir hikayesi olan futbolcu?

Yoktur?

O zaman, Bekir Barçın tek başına bir belgeseli hak ediyor mu? Etmiyor mu?

Mehmet Ekici de "etik"lik!

Bu ülkede, hemen hemen her alanda, her konuda, her işte, Makyavelli'nin; "Amaca ulaşmak için her yol mübahtır" ifadesi karşılık bulurken, Mehmet Ekici'nin Arap saçına döndürülen transfer hikayesini "etiklik" üzerinden kamuoyunun önüne koyanları, "Anlamakta güçlük çekiyorum" mu desem? Ya da "Takdir ediyorum" mu?

Cevabı size bırakıyorum...