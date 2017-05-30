İskenderun'da Arapça tabelalar indiriliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye ekiplerinin kent genelindeki Arapça tabelaları kaldırıldığı bildirildi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yaptığı yazılı açıklamada, zabıta ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan Suriyeli sığınmacıların iş yerlerindeki Arapça tabelaların kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldığını belirtti.

Arapça tabela ve yazıların görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle söküldüğünü vurgulayan Dingil, "Yapılan değerlendirme sonucunda kent genelindeki Arapça tabelaların kaldırılması yönünde karar aldık.

Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar veren tabela, led ışık ve yazılar sökülüyor. Zabıta ekiplerimiz özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde söküm çalışması yapıyor." ifadesini kullandı.

Dingil, çalışmaların kent genelinde devam edeceğini kaydetti.